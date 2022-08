Ten Hag Tak Mainkan Ronaldo di Laga Perdana Liga Inggris Kontra Brighton, Potensi CR7 Ngambek Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang laga Manchester United vs Brighton di laga perdana Liga Inggris, Erik Ten Hag kemungkinan bangku cadangkan Cristiano Ronaldo.

Megabintang Cristiano Ronaldo bisa jadi ngambek saat memulai pekan perdana Liga Inggris.

Kemungkinan Erik Ten Hag akan memainkan trio penyerang Jadon Sancho, Anthony Martial, dan Marcus Rashford di laga pembuka Liga Inggris 2022-2023 menghadapi Brighton pada Minggu (7/8/2022) pukul 20.00 WIB.

Selama ini, Cristiano Ronaldo telah melewatkan tur pramusim Liga Inggris bersama Manchester United.

Dia hanya bermain sekali dalam laga pramusim bersama Man United yaitu melawan Rayo Vallecano pada Minggu (31/7/2022).

Pada laga tersebut, Ronaldo juga hanya bermain 45 menit.

Sejumlah media Inggris seperti The Guardian, Sky Sports, dan Mirror menyebut Ronaldo bergegas meninggalkan Old Trafford ketika laga Man United vs Rayo Vallecano masih berlangsung.

Dilansir BolaSport.com dari The Guardian, belum diketahui secara pasti apakah Ronaldo memang diizinkan oleh klub untuk meninggalkan Old Trafford lebih dini.

Sikap seperti itu tampaknya tak membuat sang nahkoda anyar United, Erik ten Hag, merasa senang dengan Ronaldo.

Ronaldo, yang akhir-akhir ini tak ikut dalam pramusim dan hanya bermain sebentar melawan Rayo serta pergi lebih dahulu daripada pemain lain, membuat pelatih asal Belanda berkemungkinan untuk mencadangkan peraih Ballon d'Or lima kali itu.