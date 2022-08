Jadwal Siaran Live Streaming Indosiar Liga 1 Hari Ini, Bali United vs RANS FC

Jadwal Liga 1 Pekan 3 Bali United vs RANS FC via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 2022/2023 Pekan 3 yang tayang via Live Streaming Indosiar. Hari ini ada Bali United vs RANS FC.

Laga-laga di Liga 1 akan ditayangkan via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Adapun jadwal siaran langsung Liga 1 akan tersedia pada akhir artikel ini.

Laga yang akan berlangsung diantaranya PSM vs Persija, PSS Sleman vs Arema FC, PSIS vs Barito Putera, Borneo FC vs Persib Bandung dan lainnya.

Lanjutan liga 1 2022 pekan ke 3 akan mulai bergulir pada Kamis 4 Agustus 2022.

Di laga penutup Persita Tangerang harus menyerah dengan skor 2-0 dari tuan rumah Persebaya Surabaya.

Dua gol Bajul Ijo dicetak oleh Sho Yamamoto di menit ke-23 dan Rizky Ridho pada menit ke-57 dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (1/8) malam.

Persita bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33 setelah bek asal Argentina, Agustin Cattaneo mendapat kartu merah langsung dalam laga debutnya bersama Pendekar Cisadane.

Usai laga pelatih Alfredo Vera menilai para pemainnya sudah bekerja keras, dengan semangat juang saat bermain dengan 10 pemain.

"Pertandingan malam ini menurut saya berjalan dengan baik, kedua tim punya banyak kesempatan untuk mencetak gol. Saya pikir babak pertama kita membuat kesalahan sendiri yang membuat Persebaya bisa unggul lebih dulu," ujar Vera dalam jumpa pers pasca laga.