Keadaan Tubuh Angelina Sondakh Kini Ternyata Gegara Aaliyah, Sentil Perlakuan Anak Reza Artamevia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Angelina Sondakh kini juga dekat dengan anak-anak Reza Artamevia, terutama Aaliyah Massaid.

Buktinya, keadaan tubuh janda Adjie Massaid itu kini tak lepas dari andil Aaliyah Massaid.

Bebas dari penjara, Angelina Sondakh yang kini mulai kembali aktif di dunia hiburan.

Selain itu, dia terlihat mulai menjalin silaturahmi dengan keluarga Reza Artamevia.

Secara bergantian keduanya ikut berperan membesarkan ketiga anak mendiang Adjie yakni Aaliyah Massaid, Zahwa Massaid, dan juga Keanu Jabbar Massaid.

Namun siapa sangka lantran kedekatannya tersebut, Aaliyah Massaid justru memberikan dampak yang cukup besar pada Angie.

Pasalnya diakui Angelina Sondakh, lantaran putri sambungnya tersebut kini ia berhasil menjaga bobot tubuhnya meski sudah menginjak usia 44 tahun.

Hal ini bermula saat Angie memamerkan penampilannya mengenakan setelan kebaya lewat akun instagram miliknya, Selasa (2/8/2022).

“The beauty of life indeed is in the way you give thanks. Allah SWT tidak akan pernah memberikanmu beban yang tidak bisa engkau pikul. Besarkan rasa syukur dan kecil rasa tak puas. Selalu ada hal sekecil apapun itu yang pantas kita syukuri,” tulis Angie.

Menjadi mantan finaslis Putri Indonesia, sewaktu muda Angie memang dikenal memiliki badan ideal dengan tinggi semampai dan bobot tubuh langsing.

