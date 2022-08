LINK Live Streaming Indosiar Bali United vs RANS FC di Liga 1 Malam Ini, Konate dan Spaso Main

Link Live Streaming Bali United vs RANS FC di Liga 1 2022 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online dan Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Bali United vs RANS di Liga 1 2022, Kamis (4/8/2022) yang akan tayang via Live Streaming Indosiar. Ilija Spasojevic dan Makan Konate main.

Selain Siaran Langsung Indosiar, laga Bali United vs RANS Nusantara FC juga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming laga Bali United vs RANS FC di Liga 1 sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Duel Bali United vs RANS Nusantara FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar ini bisa diakses via Live Streaming TV Online.

Kekalahan dari PSM menegaskan bahwa Bali United harus berbenah, terutama dalam efektivitas penyelesaian akhir.

Dominasi Bali sebesar 61 persen penguasaan bola hanya berbuah 6 tembakan dengan 2 saja yang on target.

Kesalahan juga sering dilakukan para pemain belakang Bali United, seperti terlihat saat gol kedua PSM dicetak Yakob Sayuri.

Gol itu bermula dari kesalahan umpan di lini belakang Bali.

Pelatih Bali United, Stefano Cugura Teco berdalih, skuadnya belum cukup panas meski sebenarnya mereka sudah berlaga di AFC Cup 2022.

"Kami baru memainkan dua pertandingan liga. Kami harus lebih kerja keras agar bisa mencetak gol," ucap Teco.

Kendati kalah dari PSM, Teco enggan skuadnya kehilangan motivasi.

Masih banyak pertandingan yang akan dilalui ke depannya.

Evaluasi dari tim pelatih dan perbaikan performa dari sisi pemain diharapkan bisa membuat Bali menang pada pekan ketiga Liga 1 2022/2023.

"Tim belum bisa bermain seperti musim lalu. Saat itu kami bisa menang di sembilan pertandingan beruntun (di Liga 1). Kami harus kerja keras lagi untuk bisa meraih kemenangan," terang Teco.

RANS sendiri juga merasakan kekecewaan di pekan kedua.

Sudah unggul 3-1 atas PSS Sleman di awal babak kedua, dua poin raib karena lawan bisa membuat dua gol penyama kedudukan.

Sama seperti Bali United, evaluasi harus dilakukan RANS supaya bisa meraih kemenangan di laga pekan ini.

Apabila berhasil menang atas Bali United, klub yang semula bernama Cilegon United itu berpeluang menyodok ke papan 10 besar.

HEAD TO HEAD

Hasil 5 Laga Terbaru Bali United:

29-07-2022: PSM Makassar vs Bali United 2-0

23-07-2022: Bali United vs Persija Jakarta 1-0

30-06-2022: Kaya FC vs Bali United 0-1

27-06-2022: Visakha vs Bali United 5-2

24-06-2022: Bali United vs Kedah Darul Aman 2-0.

Hasil 5 Laga Terbaru RANS Nusantara:

29-07-2022: RANS Nusantara vs PSS Sleman 3-3

23-07-2022: PSIS Semarang vs RANS Nusantara 1-1

16-07-2022: Persija Jakarta vs RANS Nusantara 4-2

12-07-2022: RANS Nusantara vs PSKC Cimahi 0-0

10-07-2022: RANS Nusantara vs Tupessy FC 5-0.

Live Streaming Bali United vs RANS :

Prediksi Susunan Pemain

Bali United: Nadeo Argawinata; Andhika Wijaya, William Pacheco, Jajang Mulyana, Ricky Fajrin; Brwa Nouri, Rizky Pellu, Eber Bessa; Irfan Jaya, Privat Mbarga, Ilija Spasojevic.

Pelatih: Stefano Cugurra.

RANS Nusantara: Hilman Syah; Ady Setiawan, OK John, Victor Sallinas, Edo Febriansyah; Muhammad Fadilla Akbar, Mitsuru Maruoka; Makan Konate, Alfin Tuasalamony, David Laly; Septian Bagaskara.

Pelatih: Rahmad Darmawan.

