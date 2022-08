Doa Khusus Umi Pipik untuk Syahrini di Usia 40 Tahun, Istri Reino Barack Juga Dapat Ucapan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bertambahnya satu tahun usia Syahrini mendapatkan ucapan spesial dari Umi Pipik.

Umi Pipik memberikan ucapan dan doa untuk Syahrini, istri Reino Barack yang baru saja genap berusia 40 tahun.

Pada 1 Agustus 2022, Syahrini menggelar pesta ulang tahun di Singapura bersama Reino Barack dan para koleganya.

Bahkan pesta tersebut juga dihadiri oleh penyanyi Cakra Khan, kerabat dekat dari artis yang akrab disapa Incess itu.

Di usia yang sudah berkepala empat ini, Syahrini mendapatkan banyak doa dari Umi Pipik, mantan istri Ustadz Jefri Al Bukhori.

Hal tersebut diketahui dari ucapan Umi Pipik melalui kolom komentar dalam postingan di instagram Syahrini.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @princessyahrini, Jumat (5/8/2022), saat itu Syahrini mengunggah beberapa foto dokumentasi pesta ulang tahunnya.

Mulai dari foto Syahrini seorang diri, foto Syahrini dan Reino Barack hingga foto bersama dengan para tamu yang diundang oleh Incess.

“Salaam Jumm’ah Mubarak

Salaam To Everyone Who Attended To My Special Day, “ terang Syahrini dalam caption.

