Posting Video Lawas Mey Chan Bareng Al Ghazali, Maia Estianty Beri Sinyal Terkait Duo Ratu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah cukup lama vakum dari grup musik yang membesarkan namanya, Maia Estianty menunjukan gelagat ingin kembali tampil seperti di Duo Ratu.

Karir Maia Estianty sebagai seorang musisi perlahan mulai menunjukan tanda pensiun.

Pasalnya kini istri Irwan Mussry tersebut lebih sering tampil sebagai seorang juri ketimbang musisi.

Padahal saat masih tergabung dalam grup musik duo, ibu Al El Dul tersebut selalu berhasil mengeluarkan tembang yang menjadi hits.

Setidaknya, Maia Estianty sudah pernah memiliki 3 grup duo yakni mulai dari Ratu, Duo Ratu, dan terakhir Duo Maia.

Ia juga sudah 3 kali berganti pasangan duet yakni Pinkan Mambo, Mulan Jameela, dan Mey Chan.

Namun, belakangan Maia Estianty justru terlihat menunjukan isyarat bahwa dirinya sedang rindu tampil kembali di atas panggung sebagai musisi.

Seperti yang tampak lewat unggahan terbaru Maia di akun instagram pribadinya, Jumat (5/8/2022).

Dalam unggahannya tersebut, Maia membagikan video berisi penampilannya bersama Mey Chan dengan diiringi oleh Al Ghazali sebagai DJ.

“#throwback Mom and son nge DJ bareng tahun 2017 waktu cepat berlalu ya with @alghazali7 and @ditaofficial.id,” tulis Maia.