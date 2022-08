Rekap Bursa Transfer Liga 1, PSIS dan Barito Putera Dapat Pemain Anyar, Persija, Persebaya & Persib?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini daftar aktifitas klub Liga Indonesia di Bursa Transfer Liga 1. Mulai PSIS Semarang, Barito Putera, Persija Jakarta hingga Persib Bandung.

Sekadar diketahui bahwa Jendela transfer Liga 1 Indonesia telah dibuka dari 23 Mei hingga 14 Agustus mendatang.

Sejumlah pemain rekrutan baru di beberapa tim bahkan sudah mengikuti aktifitas laga di Liga 1, hingga Jumat, 5 Agustus 2022.

Ya, secara resmi PSIS Semarang mengumumkan Titus Bonai sebagai rekrutan baru di Bursa Transfer Liga 1.

Dengan gabungnya mantan Persipura Jayapura, Titus Bonai, tentu saja formasi lini serang PSIS Semarang tambah menakutkan.

Kehadiran Titus Bonai bakal melengkapi deretan pemain di lini depan PSIS Semarang yang sebelumnya sudah memiliki nama-nama seperti Carlos Fortes, Wawan Febrianto, Rachmad Hidayat, Septian David, Oktafianus Fernando, Hari Nur dan Taisei Marukawa.

Dikutip dari Instagram @psisfcofficial, Titus Bonai dikenalkan sebagai rekrutan anyar PSIS Semarang per Kamis (4/8/2022).

Dalam unggahannya, PSIS Semarang memposting gambar Titus Bonai yang telah berbalut kostum Laskar Mahesa Jenar.

Tak lupa caption ucapan selamat datang juga disematkan PSIS Semarang dalam unggahan kedatangan Titus Bonai.

"Titus Bonai is blue PSIS datangkan salah satu pemain senior kaya pengalaman, Titus Bonai untuk kedalaman skuat lini depan. Give us the best, Kaka Tibo! #PSIS | #YohIsoYoh | #90FORWARD," tulis @psisfcofficial, seperti dikutip TribunWow.com.