Rekap Transfer AC Milan, Inter, Juventus dan AS Roma Serta Klub Serie A Lainnya di Liga Italia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut rekap rangkuman transfer pemain yang kedatangan dan keberangkatan yang diumumkan oleh semua 20 klub Serie A.

Tiga klub papan atas Serie A berbenah jelang Liga Italia 2022/2023 ini.

Sejumlah pemain diganti dan pemain baru didatangkan untuk mengisi posisi kelemahan musim lalu.

Kampanye transfer musim panas 2022 resmi dibuka pada hari Jumat 1 Juli dan akan ditutup pada hari Kamis 1 September pukul 8.

Setelah itu, hanya pemain yang sudah dirilis sebelum batas waktu ini yang dapat didaftarkan.

Dilansir Calciomercato.com merangkum kedatangan dan keberangkatan yang diumumkan oleh semua 20 klub Serie A.

ATALANTA

Kedatangan : Ederson (c, Salernitana), Lookman (a, Leipzig).

Masuk kembali: Colley (a, Spezia), Lammers (a, Eintracht), Carnesecchi (p, Cremonese), Okoli (d, Cremonese), Vido (a, Spal), Melegoni (c, Genoa), Ruggeri (d, Salernitana), Zortea (c, Salernitana), Da Riva (d, Spal), Carraro (c, Cosenza), Guth (d, NEC), Muratore (c, Tondela).

Keberangkatan : Pessina (c, Monza).

Pelatih : Gasperini (dikonfirmasi).

BOLOGNA

Kedatangan : Lykogiannis (d, Cagliari), Angeli (d, Imolese), Ferguson (c, Aberdeen), Cambiaso (d, Juventus).

Kembali: Okwonkwo (a, Benteng), van Hooijdonk (a, Heerenveen).

Keberangkatan : Viola (c, Cagliari), Hickey, d (Brentford), Falcinelli (a, Modena), Svanberg (c, Wolfsburg), Binks (d, Como), Theate (d, Rennes).

Pelatih : Mihajlovic (dikonfirmasi).

CREMONESE

Kedatangan : Vasquez (d, Genoa), Milanese (c, Roma), Ndiaye (d, Roma), Radu (p, Inter), Chiriches (d, Sassuolo), Tenkorang (c, Campobasso), Ghisolfi (c, Fiorenzuola ), Tsadjout (a, Ascoli), Ghiglione (d, Genoa), Pickel (c, Famalicao), Ascacibar (c, Hertha Berlin), Quagliata (d, Heracles Almelo), Okereke (a, Bruges).

Keberangkatan : Carnesecchi (p, akhir pinjaman Atalanta), Okoli (d, akhir pinjaman Atalanta), Fagioli (c, akhir pinjaman Juventus), Rafia (h, akhir pinjaman Juventus), Gaetano (c, Napoli), Crescenzi (d, dirilis ), Casasola (d, Perugia), Meroni (d, Cosenza), Frey (d, Carrarese)

Pelatih : Alvini (baru). Kedatangan

EMPOLI

: Perisan (p, Pordenone), Destro (a, Genoa), Satriano (a, Brest), Ebuehi (w, Venesia), Marin (c, Cagliari), De Winter (w, Juventus); Cambiaghi, (dalam, Pordenone).

Pengembalian : Crociata (c, Spal), Merola (a, Foggia).

Keberangkatan : Romagnoli (d, Parma), Pinamonti (a, akhir pinjaman Inter), Asllani (c, Inter), Marchizza (d, akhir pinjaman Sassuolo), Benassi (c, akhir pinjaman Fiorentina), Zurkowski (c, akhir pinjaman Fiorentina ), Verre (c, akhir pinjaman Sampdoria), Di Francesco (a, akhir pinjaman Spal), Cutrone (a, akhir pinjaman Wolverhampton), Ujkani (p, dibebaskan), La Mantia (a, Spal ), Viti, (d, Bagus).

Pelatih : Zanetti (baru). Kedatangan