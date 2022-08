Masih Usia 6 Tahun, Ooy Modelling Banjarmasin Piawai Tampilkan Tarian Burung Enggang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tessalonika Glory Nathaka alias akrab dipanggil Ooy, usianya masih 6 tahun, tapi ia sudah piawai tampil di panggung karena sudah dua tahun berlatih modeling.

Pada even modeling competition yang diadakan Scarlet, Ooy mewakili Kalsel untuk go nasional.

Ya, pada Oktober 2022 nanti Ooy akan tampil di Jakarta menampilkan bakatnya dalam tarian Dayak kreasi dengan tema burung enggang.

Penampilan Ooy itu nantinya sekaligus memperkenalkan budaya Dayak sehingga lebih dikenal publik nusantara.

Sebelum ke Jakarta, secara perdana Ooy akan lebih duku menampilkan bakatnya di Duta Mall pada akhir pekan ini.

Secara prestasi Ooy adalah Juara 1 Lomba Fasion Show Busana Daerah dalam even Kartini di sekolah Santa Maria Banjarmasin. Ia juga Juara 1 Busana Pesta dan Juara 1 Busana Casual dan Juara Umum Fashion of Masquerade Party.

Kemudian Juara 1 Busana Pesta pada Launching New Ertiga Hybrid di Duta Mall. Juara I Busana Imlek even Chinesse New Year. Juara 1 Busana Pesta Sasirangan dan Juara 2 Casual Sasirangan dalam even Fashion of Sasirangan.

Juara 3 Busana Casual Harajuka dan Juaara 3 Casual Pink Putih dlaam even Modeling Competitions.

