Terdampak PMK, Harga Daging Sapi di Kota Banjarmasin Masih Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hampir satu bulan pasca Idul Adha 1443 Hijriah, harga daging sapi di pasar-pasar tradisional Kota Banjarmasin masih tinggi.

Penyebab hal tersebut imbas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, masih dirasakan beberapa pedagang di Kota Banjarmasin.

Hampir satu bulan pasca Idul Adha 1443 Hijriah, harga daging sapi di pasar-pasar tradisional Kota Banjarmasin masih mengalami kenaikan.

Pantauan di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, harga daging sapi lokal masih mencapai harga Rp 140 ribu sampai 150 ribu per kilogram, Sabtu (6/8/2022).

Baca juga: Mau Dapur Kecil Terlihat Jadi Lebih Besar, Ini Langkah Menyiasatinya

Baca juga: KKN-PPM ULM 2022, Mahasiswa Datangi Pengrajin Kain Sasirangan dengan Pewarna Alami

Ronah, sambil membereskan tempat jualannya berkata harga daging sapi masih mahal, "sudah semenjak sebelum Idul Fitri harga sapi sudah mahal, sampai sekarang belum turun harganya," imbuhnya.

Menurut Ronah, karena harga sapi mahal ini menyebabkan penjualannya jadi menurun, sesaat harga masih kisaran Rp 120 ribu sampai Rp 130 ribu, ukuran daging sapi 50 kilogram laku terjual dalam waktu 1 hari sampai 2 hari.

"Sekarang semenjak harga mahal 50 kilogram daging sapi bisa 3 hari sampai 4 hari baru habis," tandasnya.

Kenaikan harga daging sapi ini, dirasakan Ronah sudah sejak

tiga bulan terakhir, "apabila kemarin juga ada wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga menyebabkan stoknya berkurang," ucapnya.

Ronah berkata, pengambilan daging sapi, disekitaran pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin.

Adapun dalam pantauan, harga Daging has dalam berkisaran Rp 160 ribu perkilogram, daging Sapi Has Luar Rp 150 ribu per kilogram, daging Sapi Paha Belakang Rp 150 ribu per kilogram dan daging Sapi Paha Depan Rp 150 ribu per kilogram.