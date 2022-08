Jadwal Siaran Live Streaming Indosiar Liga 1 Hari Ini, Borneo vs Persib dan Bhayangkara vs Persebaya

Jadwal Liga 1 Borneo FC vs Persib Bandung dan Bhayangkara FC vs Persebaya. Siaran Langsung Indosiar, TV Online & Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2022/2023 Pekan 1 ada Borneo FC vs Persib Bandung dan Bhayangkara FC vs Persebaya via Live Streaming Indosiar.

Laga-laga di Liga 1 akan ditayangkan via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Laga Borneo FC vs Persib Bandung tersaji pada pekan ketiga Liga 1 2022-2023.

Persib Bandung membawa misi menuai kemenangan perdana di Liga 1 musim ini kala bertandang ke markas Borneo FC, Stadion Segiri, Minggu (7/8/2022), pukul 16.00 WIB.

Sebagai informasi, Maung Bandung, julukan Persib, selalu gagal menang dalam dua pekan awal Liga 1 2022-2023.

Usai ditahan imbang Bhayangkara FC 2-2 pada laga pertama Liga 1 2022-2023, pasukan Robert Rene Alberts kemudian takluk 1-3 kala menjamu Madura United di pekan kedua.

“Seperti yang saya katakan di awal, target kami adalah meraih tiga poin. Karena dari laga pertama di musim ini, kami kehilangan lima (poin),” ucap Robert Rene Alberts dalam jumpa pers jelang pertandingan Borneo FC vs Persib.

“Memang melihat keadaannya, cukup sulit menghadapi Borneo FC di kandangnya. Saat ini, memang tekanannya cenderung lebih berat bagi kami, tapi kami tahu apa tugas yang harus dijalankan,” kata Robert lagi, seperti dilansir dari situs resmi Liga 1.

“Saat melihat pemain, kami bekerja keras dalam persiapan untuk meraih tiga poin pertama musim ini. Saya juga melihat adanya mentalitas dari tim ini, karena target kami adalah menampilkan sepak bola yang bagus dan juga meraih tiga poin,” ujarnya penuh harap.

Sama seperti Persib, Bhayangkara FC juga masih terus mencari raihan kemenangan pertama di Liga 1 2022-2023.