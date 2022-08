Kalselpedia - Kepala Bagian Umum, SDM dan Pemasaran Rumah Sakit Pelita Insani (RSPI) Martapura

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kepala Bagian Umum, SDM dan Pemasaran Rumah Sakit Pelita Insani (RSPI) Martapura adalah Nanda Alhumaira.

Perempuan kelahiran Palembang Sumatera Selatan, 8 Desember 1990 itu dipercaya sejak RSPI Martapura dirintis dan dibangun untuk melayaninya masyarakat di Kabupaten Banjar dalam bidang kesehatan.

RSPI Martapura berada di Jalan Sekumpul, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Nanda Alhumaira adalah Ibu rumah tangga dengan dua putra itu adalah anak menantu pemilik RSPI Martapura.

Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi dari Course Management Marketing Faculty of Economic (Fakultas Ekonomi) di University Malaysia Terengganu dengan fasilitas Beasiswa dari Sriwijaya Foundation di Provinsi Sumatera Selatan.

Kini Nanda Alhumaira perlu menambah pengetahuan di bidang hukum karena jabatannya menuntut bertemu dengan benyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.

"Saya didukung suami memilik kuliah di Universitas Terbuka Banjarmasin. Saat ini sudah semester enam," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Biodata

Nama : NANDA ALHUMAIRA, BMgmt (Hons.) (Mktg)

Tempat, Tgl Lahir: Palembang, 08 - 12 - 1990

Jenis Kelamin: Perempuan

Status: Menikah

Alamat : JL. Sekumpul No.16 RT.004 RW.005, Martapura, Kalsel

Riwayat Pendidikan

SD MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG 2005

SMP NEGERI 9 PALEMBANG 2008

SMA NEGERI 6 PALEMBANG 2011

UNIVERSITAS MALAYSIA TERENGGANU 2019

UNIVERSITAS TERBUKA BANJARMASIN

Riwayat Pekerjaan

1. Event and Stage

Management, 2008

2. Preparation in Propes and

Stage, 2008

2011

PROTOKOL WALIKOTA

PALEMBANG (Staf)

2013 - sekarang

RS PELITA INSANI

(Kabag Umum, SDM dan

Pemasaran)

2015 - selesai

OWNER NANINDIA CATERING

SERVICE PALEMBANG

HOBI

- TRAVELING

- WATCHING MOVIE

- CYCLING

- RUNNING

- READING BOOK