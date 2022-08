Kedapatan Bawa Dua Paket Sabu, Sopir Truk di Lepasan Batola Kalsel Digelandang Polisi

Sopir truk asal Kabupaten Banjar berinsial AM (39) diamankan jajaran Polres Batola karena kedapatan memiliki dua paket sabu. AM diamankan di pinggir jalan hauling, PT Talenta Bumi km 2, kelurahan Lepasan, kecamatan Bakumpai, Jumat (5/8/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - AM (39) tak berkutik saat digelandang ke Polres Barito Kuala (Batola), Jumat (5/8/2022) sore.

Sopir truk asal kecamatan Simpang Empat, kabupaten Banjar ini diamankan pihak kepolisian saat melakukan penyelidikan di pinggir jalan hauling, PT Talenta Bumi km 2, kelurahan Lepasan, kecamatan Bakumpai.

Dari tangan AM, polisi mendapati dua paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang dikemas dalam plastik bening.

"Pengungkapan kasus ini berasal dari informasi warga, kemudian diadakan penyelidikan," beber Kapolres Batola AKBP Diaz Sasongko melalui Kasi Humas AKP Abdul Malik. Minggu (7/8/2022).

Ia pun menambahkan, saat ini pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Selain dua paket serbuk kristal, sejumlah barang bukti lain juga disita, di antaranya kotak rokok PIN, unit truk Hino 500 pc dengan nomor RK 117, handphone dan uang tunai senilai 37 ribu rupiah

AM sendiri disangkakan Tindak pidana narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)