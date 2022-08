Sindiran Keras Suporter PSIS Meski Kalahkan Barito Putera, Imbas Marukawa Lakukan Ini di Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski PSIS Semarang menang dari Barito Putera di Liga 1, namun fans setia mereka yakni Panser Biru dan Snex meluapkan kekesalannya kepada Taisei Marukawa.

Ya, Snex dan Panser Biru kecewa bahkan berujung hujatan dan sindiran pada para pemain PSIS Semarang yang sudah bertanding di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/8/2022) dengan skor 2-1.

Mereka beranggapan bahwa tim kesayangannya, PSIS Semarang bermain kurang memuaskan dan menyorot aksi kurang sportif penggawa Laskar Mahesa Jenar di atas lapangan.

Salah satunya adalah aksi diving yang dilakukan oleh Taisei Marukawa di menit k-27 yang akibatkan penalti untuk PSIS Semarang yang sukses dieksekusi oleh Jonathan Cantillana.

Kemenangan dramatis PSIS Semarang terjadi seusai dua gol yang dicatatkan oleh Jonathan Cantillana (28') dan Wawan Febrianto (31') sukses bungkam Barito Putera meski unggul terlebih dahulu melalui Rafael Silva (16').

"menang sih, tapiii,'' tulis @mahesa32store.

"minim taktik , diving solusinya,'' tulis @ahsanudin767.

"#Sergioalexandreout kesuen anj strategi rak kewoco blasss, seng kewoco mung divinge asw asw,'' tulis @kholidaditiya12.

"Lebih ikhlas kalah daripada bermain curang. @taiseimarukawa please dont do that again fight for our team,'' tulis @an_novan.

"MENANG, TAPI PERMAINAN JAUH DARI KATA MEMUASKAN, SERGIO OUT ANNESE IN,'' tulis @iqbalpororo.