Baju Krisdayanti Kala Manggung Tuai Komentar Amora Lemos, Lihat Penampilan Istri Raul Lemos Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Krisdayanti mendapat komentar dari anaknya, Amora Lemos. Ini akibat penampilan istri Raul Lemos itu.

Ternyata, penampilan nenek Ameena Hanna Nur Atta itu saat manggung pemicunya.

Diketahui, Krisdayanti baru-baru ini tengah manggung di Malang, Jawa Tengah.

Lewat unggahan di media sosial pribadinya, perempuan berusia 47 tahun itu membagikan sederet potretnya saat tampil manggung.

Ada hal menarik di momen tersebut, ternyata penampilan Krisdayanti berhasil mencuri perhatian publik.

Tak hanya para penggemar, sang putri, Amora Lemos juga terlihat terpukau dan ikut mengomentari gaun yang dipakai sang Diva.

Dalam unggahan, Krisdayanti tampil energik dengan menyanyikan lagu "Send My Love (To Your New Lover)" milik Adele.

Melalui DM (Direct Message) Amora Lemos memberikan komentarnya.

Dalam acara itu, Krisdayanti mengenakan gaun model press body berwarna hitam kombinasi putih.

Gaun yang dipakainya itu juga terdapat rumbai di bawah sehingga membuat baju tersebut terlihat meriah.

