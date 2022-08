Penampakan Paras Asli Ayu Ting Ting Sebelum Kena Make Up, Ibunda Bilqis Jadi Sorotan

Wajah asli Ayu Ting Ting tanpa make up. Ibu Bilqis Khumaira Razak disorot.

YouTube Qiss You TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah asli penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tanpa polesan make up terekam di youtube.

Paras ibunda Bilqis Khumairah Razak menjadi sorotan warganet gegara penampilannya yang natural itu.

Mantan istri Enji Baskoro tersebut memang terlihat awet muda diusianya yang sudah 30 tahun itu.

Belakangan ini terekam wajah asli Ayu Ting Ting sebelum dirias oleh MUA.

Hal itu diketahui dari video vlog dalam kanal YouTube Qiss You TV tayangan 6 Agustus 2022.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id, Senin (8/8/2022), Ayu Ting Ting sedang merekam situasi di ruangan make up nya sebelum syuting.

Diketahui, pada waktu itu Ayu Ting Ting akan mengikuti syuting iklan kuaci rebo.

Saat itu, wajah Ayu Ting Ting masih dalam keadaan natural tanpa sentuhan make up.

MUA yang menangani wajahnya langsung membersihkan wajah Ayu Ting Ting sebelum akhirnya dipoles dengan make up.

“Kita mulai make up hari ini, ini dia tim make up dan tim hair do ada Krisna dan juga Cancan apakah mereka bisa membuat wajah aku seperti eoni eoni Korea, “ kata Ayu Ting Ting.

