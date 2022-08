Noda Bekas Luka di Wajah Verrell Bramasta Terekam, Putra Venna Melinda Ngaku Khawatir

BANJARMASINPOST.CO.ID - Insiden kecelakaan yang dialami Verrell Bramasta beberapa waktu lalu. Ini membuat putra Venna Melinda tersebut harus menerima jahitan akibat luka robek di wajahnya.

Kabar mengejutkan sempat datang dari aktor Verrell Bramasta lantaran membagikan penggalan video saat darah mengalir dari bagian wajahnya.

Rupanya mantan kekasih Natasha Wilona itu baru saja mengalami insiden kecelakaan yang berakibat luka menganga pada bagian pelipisnya.

Alhasil Verrell pun harus menerima luka jahitan untuk menyembuhkan lukanya tersebut.

Setelah kurang lebih satu minggu berlalu, dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya, Senin (8/8/2022) Verrell membagikan kabar terkini dari luka jahitnya itu.

Rupanya Verrell sudah dijadwalkan untuk melepas sisa luka jahitan sepanjang kurang lebih 2 cm di sekitaran alis kanannya.

"Got my stiches out!" tulis Verrell.

Dengan memejamkan kedua matanya, Verrell memperlihatkan proses saat jahitan di wajahnya itu dilepas oleh tim medis.

Khawatir menimbulkan bekas, Verrell pun sempat bertanya pada para pengikutnya cara menghilangkan luka bekas jahitan yang ditimbulkan.

"Ada yang tau cara ilangin bekas jahitan?" tanya Verrell.