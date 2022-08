Tingkah Angelina Sondakh Duduk Termangu di Tepi Jalan Jadi Perhatian, Picu Komentar Reza Artamevia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan Angelina Sondakh dan Reza Artamevia kian terjalin harmonis.

Dua wanita yang sama-sama pernah menjadi istri mendiang Adjie Massaid tersebut kini hidup rukun tepatnya setelah Angie keluar dari penjara.

Komunikasi antara Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia semakin hari semakin lancar bahkan sering bertegur sapa dalam media sosial instagram.

Terbaru, Reza Artamevia mengomentari tingkah Angelina Sondakh yang duduk termangu di tepi jalan.

Hal tersebut diketahui dari instagram pribadi Angelina Sondakh melalui postingan Selasa (9/8/2022).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @angelinasondakh09, Rabu (10/8/2022), Angelina Sondakh membagikan beberapa fotonya sedang duduk termangu di tepi jalan sambil menatap awan dan sekelilingnya.

Tampak pula berjejer mobil sedang terparkir di pinggir jalan.

Dalam caption, Angelina Sondakh menuliskan sekelumit kata bijak mengenai kehidupan seperti berikut.

“Life is never been easy but we need to take it easy

Tidak ada perjalanan yang mudah tapi akan menjadi mudah ketika "bekal iman" kita cukup untuk membuat kita menghadapi perjalanan ini dengan senyum.