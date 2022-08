Jadwal Mulai Piala Dunia 2022 Berubah, Intip Alasan dari FIFA, Belanda hingga Inggris Terimbas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal mulai Piala Dunia 2022 Qatar berubah.

Piala Dunia 2022 akan dimulai sehari lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Piala Dunia 2022 sebentar lagi akan digelar, Qatar menjadi tuan rumah pada edisi ke-22 kali ini.

Menurut jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai Senin (21/11/2022).

Namun, menurut informasi dari The Athletic yang BolaSport.com kutip dari Sportskeeda, Piala Dunia 2022 akan dimajukan jadwalnya.

Piala Dunia akan digelar sehari lebih awal dari jadwal sebelumnya, yakni pada Minggu (20/11/2022).

Alasan dari dimajukannya jadwal Piala Dunia 2022 adalah untuk memungkinkan tuan rumah Qatar bermain dahulu.

Laga perdana akan menghadirkan tiga pertandingan, yakni antara Senegal vs Belanda, Inggris vs Iran, dan Qatar vs Ekuador.

Edisi Piala Dunia kali ini terbilang unik karena berlangsung pada bulan November yang berada pada pertengahan liga-liga besar di dunia.

Hal ini bukan tanpa alasan, bulan November dipilih karena pada Juni dan Juli, Timur Tengah mengalami cuaca ekstrem.