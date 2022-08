Jadwal Siaran Bola Indosiar Liga 1, Perubahan Jam Main Persebaya, Ada PSS vs Barito, RANS vs PSM dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2022/2023 pekan 4 di TV Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com, ada big match Persib vs PSIS, Bali United vs Arema, PSS vs Barito Putera, hingga Persebaya vs Madura United.

Ada sejumlah perubahan jadwal yang terjadi di pekan 4 Liga 1 2022.

Perubahan jadwal ini khususnya menimpa Persebaya Surabaya.

Jadwal Persebaya Surabaya untuk pertandingan home Liga 1 2022-2023 diubah. PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1 mengubah dengan menggeser kick-off laga kandang Bajul Ijo ke sore hari.

PT LIB melakukan ubahan jadwal Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023 untuk pertandingan kandang yang dimainkan dengan kick-off pukul 20.30 WIB ke sore hari. Ada yang digeser ke pukul 15.30 WIB dan 16.00 WIB.

Ubahan jadwal Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023 itu sebagai jawaban permintaan manajemen Bajul Ijo kepada PT LIB pada Senin (8/8/2022).

Pada pekan 4 Liga 1 2022 ini, Persebaya Surabaya akan melawan Madura United Yeng dijadwalkan berlangsung Minggu (14/8/2022) yang tayang jam 16.00 WIB.

Sementara itu, jadwal Liga 1 2022/2023 akan dimulai pada hari Jumat (12/8/2022) yang dibuka satu pertandingan Persik vs Borneo FC.

Sementara itu, jadwal siaran langsung Liga 1 pekan 4 akan ramai pada hari Sabtu (13/8/2022) dimana Indosiar akan menyiarkan pertandingan Persib vs PSIS.

Pertandingan Persib Bandung VS PSIS Semarang di ajang BRI Liga 1 2022/2023 tersebut akan digelar jam 16.00 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.