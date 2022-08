Penjualan All New Xenia Melonjak Dua Kali Lipat di Juli 2022, Agustus Hadirkan Promo Kemerdekaan

All New Xenia penjualannya meningkat di bulan Juli 2022.

Foto : Nurholis Huda.

keterangan : Kepala Cabang Astra Daihatsu Banjarmasin, Purnama Yuni Priyanta (tengah) menjelaskan soal penjualan produk Dihatsu All New Xenia, Kamis (11/8/2022)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penjualan Xenia lagi naik daun. Dari Juni ke Juli di 2022 terjadi peningkatan dua kali lipat, penjualan All New Xenia se-Kalimantan Selatan.

Dari data penjualan di Juni, estimasi 40-50 unit, di Bulan Juli meningkat 80 hingga 100 unit, laku terjual ke Konsumen di kalsel.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Banjarmasin, Purnama Yuni Priyanta, Kamis (11/8/2022), mengatakan

terjadinya peningkatan penjualan dua kalilipat itu adalah karena faktor produk New Xenia yang memang bagus dan diterima bagus di pasar.

"Selain faktor produknya yang memang baik berbeda dengan yang terdahulu, lebih lengkap dan lebih aman, hal ini juga diakibatkan ada promo yang menujang. Tentunya ini menandakan faktor ekonomi di Kalsel juga meningkat," kata dia.

Dijelaskan dia, faktor program diskon ini meningkatkan penjualan, karena itu di Agustus juga akan diberikan diskon lagi ke konsumen Astra Dishatu dengan program kemerdekaan atau agustusan.

"Di antaranya ada promo diskon Rp 5 juta untuk pembelian All New Xenia melewati leasing yang tersedia. Dan untuk pembelian cash All New Xenia maka diberikan free asuransi satu tahun dati Garda Oto," kata dia.

Bukan hanya produk Xenia saja, tapi bagi pembeli Dihatsu bisa manfaatkan program virtual event yang mana pada, Sabtu 13 Agustus ada diskon lagi tambahan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta selain diskon yang telah disampaikan.

Bahkan pihaknya juga sudah menggelar pameran di Duta Mall untuk mendekatkan ke konsumen, termasuk dengan membuka cabang di Pelaihari Tanahlaut.

Dijelaskan lebih detail, untuk All New Xenia yang paling disuka dari pecinta Xenia di Kalsel adalah New Xenia yang manual transmisi tipe R, alias tipe tertinggi.