Jadwal Bola Hari ini, 12 Agustus 2022 Ada Final Timnas Indonesia vs Vietnam, Liga 1 & Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal bola hari ini Jumat, 12 Agustus 2022 ada laga Timnas Indonesia vs Vietnam U-16, Persik Kediri vs Borneo FC dan Osasuna vs Sevilla.

Jadwal Sepakbola itu merupakan laga ajang Piala AFF U-16 2022 , lanjutan Liga 1 dan Liga Spanyol.

Rencananya semua laga hari ini tayang melalui Siaran Langsung Indosiar, TV One dan Live Streaming TV Online Vidio serta Siaran Langsung SCTV.

Sementara untuk laga Liga Inggris dan Liga Italia 2022/2023 tidak ada pertandangan.di Liga 1 2022/2023, Persik Kediri menjadi salah satu tim yang tampil kurang bagus dalam pekan awal Liga 1 2022-2023.

Torehan satu poin, hasil dari sekali seri dan dua kali kalah membuat Persik Kediri sementara mendekam di peringkat ke-16 Liga 1 2022.

Pertandingan pekan ke-4, Persik akan melawan Borneo FC Samarinda di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (12/8/2022) sore.

Jika dibandingkan dengan tiga pekan pertama di Liga 1 musim lalu, tim berjuluk Macan Putih sedikit lebih baik dengan meraih sekali kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah.

Oleh sebab itu, pertandingan ini menjadi laga penentu bagi performa Persik bersama juru taktik, Javier Roca.

Jika masih gagal, nasibnya bisa saja berakhir buruk seperti yang dialami Robert Rene Alberts yang mundur dari kursi kepelatihan Persib Bandung.

Duel Timnas U16 vs Vietnam di Stadion Maguwoharjo, Sleman ini bisa diakses via TV Online resmi.