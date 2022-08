Jadwal Piala Dunia 2022 Berubah, Duel Qatar vs Ekuador Dimajukan Sehari Oleh FIFA

Jadwal Piala Dunia 2022 Berubah, Duel Qatar vs Ekuador Dimajukan Sehari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Dunia 2022 resmi berubah menjadi tanggal 20 November dengan menyajikan duel perdana timnas Qatar vs Ekuador.

Melalui laman resminya, otoritas tertinggi sepak bola dunia mengonfirmasi bahwa Piala Dunia 2022 dibuka dengan duel tim tuan rumah, timnas Qatar, melawan Ekuador di Grup A.

Keputusan penggeseran Jadwal Piala Dunia 2022 untuk laga pembuka itu diumumkan FIFA pada Jumat (12/8/2022) dini hari WIB.

Partai Qatar vs Ekuador akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Al Khor, Minggu (20/11/2022) pukul 19.00 waktu setempat.

Keputusan ini lebih cepat sehari dari jadwal semula.

Kick-off Piala Dunia 2022 awalnya bakal ditandai dengan pertandingan Senegal vs Belanda, Senin (21/11/2022).

Duel tersebut direncakan mentas pukul 13.00 waktu setempat.

Enam jam kemudian barulah partai Qatar vs Ekuador menggelar sepak mula.

Rencana awal itu menyulitkan panitia penyelenggara karena diharuskan melaksanakan empat pertandingan dalam hari yang sama.

Di Grup B, Inggris vs Iran dan AS vs Wales juga akan digelar pada 21 November.