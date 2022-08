Live Streaming Vidio Piala Presiden Esports 2022 Pertandingkan Tiga Game Lokal Anak bangsa

Twitter Esports

Seremoni pembukaan atau Kick Off Piala Presiden Esports (PPE) 2022 berlangsung megah. Berbalut konsep artistik bertema Beyonderful, dari kata 'beyond' dan 'wonderful,' pembukaan PPE 2022 menggambarkan perkembangan pesat dunia esports dari masa ke masa (beyond) beserta keindahannya yang bisa mempersatukan berbagai bahasa, suku, dan budaya (wonderful).