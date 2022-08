Jadwal Liga Italia Malam Ini & TV yang Menyiarkan, Milan vs Udinese & Lecce vs Inter, Tayang RCTI?

MIGUEL MEDINA / AFP

Reaksi para pemain Udinese di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AC Milan dan Udinese di Stadion Giuseppe Meazza - juga disebut San Siro - di Milan, pada 25 Februari 2022. Berikut ini adalah jadwal jam siaran langsung Liga Italia Serie A pekan 1 dilengkapi TV yang menyiarkan mulai malam ini Sabtu (13/7/2022), ada AC Milan vs Udinese, Lecce vs Inter Milan, Juventus vs Sassuolo, Salernitana vs AS Roma dll.