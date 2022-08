Live TV SCTV! Link Streaming Online Bola Brendford vs Man United Malam Hari ini Mulai Jam 23.30 WIB

Banner pengumuman siaran langsung SCTV laga Liga Inggris Brendford vs Man United hari ini Sabtu (13/8/2022) malam. Berikut ini link Live Streaming SCTV bola Liga Inggris Brendford vs Man United malam hari ini yang tayang mulai jam 23.30 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link Live Streaming TV Online SCTV nonton bola Liga Inggris Brendford vs Man United malam hari ini, Sabtu (13/8/2022).

Jadwal siaran langsung gratis di TV SCTV & Live Streaming Liga Inggris Brendford vs Man United hari ini adalah jam 23.30 WIB.

Link Live Streaming Brendford vs Man United melalui tayangan streaming SCTV di TV Online Vidio.com bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Erik ten Hag memberikan jawaban singkat saat ditanya soal Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers jelang laga Liga Inggris, Brentford vs Manchester United.

Manchester United saat ini berada di posisi 13 klasemen Liga Inggris 2022-2023.

Man United mencatatkan 0 poin di Premier League musim ini.

Pasalnya, pada pekan perdana Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Minggu (7/8/2022), The Red Devils kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion.

Selanjutnya, Manchester United akan berkunjung ke markas Brentford dalam laga pekan kedua Premier League di Stadion Gtech Community.

Jelang duel di kandang Brentford, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengaku sudah belajar dari hasil pahit kontra Brighton.

Akan tetapi, Ten Hag menilai wajar apabila sebuah tim melakukan kesalahan pada awal musim.