NEWSUPDATE Mendag Klaim Sukses Kendalikan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.000

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengklaim harga minyak goreng curah kemasan sederhana rata-rata saat ini sudah berada pada angka Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia, bahkan Rp 13.000 per liter di Jawa.

"Alhamdulillah rata-rata nasional sudah Rp 14.000 per liter. Di Jawa dan Bali minyak curah atau kemasan sederhana rata-rata Rp 13.000 per liter. Sedangkan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sebagian harganya Rp14.000, bahkan ada yang Rp13.500 per liter," kata Zulkifli dikutip dari Antara, Jumat (12/8/2022).

Ia mengungkapkan harga minyak goreng kemasan sederhana yang kini masih terbilang tinggi hanya ada di wilayah timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua dengan harga berkisar Rp 17.000 sampai Rp 19.000 per liter.

Menurutnya, ongkos logistik yang mahal menjadi penyebab masih tingginya harga minyak goreng kemasan di beberapa wilayah tersebut.

