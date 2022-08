Tato Thomas Doll Buat Jakmania Beri Julukan Baru, Pelatih Persija Jakarta Disebut Preman Tanah Abang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagian tubuh Thomas Doll terlihat saat memimpin latihan Persija Jakarta.

Selain materi latihan, bagian tubuh Thomas Doll justru disorot oleh suporter Persija, The Jakmania.

Jika biasanya, Thomas Doll tampil kalem dan tak banyak merubah penampilannya saat memimpin latihan Hanno Behrens dan kawan-kawan.

The Jakmania terkesima dengan strategi ataupun pola formasi Thomas Doll untuk Persija Jakarta.

Selain formasi ataupun strategi, The Jakmania juga terkesima dengan penampilan Thomas Doll ketika memimpin sesi latihan Persija Jakarta.

Tetapi baru-baru ini, Thomas Doll sedikit merubah penampilan dan memperlihatkan tato di bagian lengannya.

Seperti halnya pada postingan akun Instagram resmi Persija Jakarta, @persija pada Sabtu (13/8/2022), terlihat pelatih berkebangsaan Jerman tersebut menggulung baju di bagian lengan.

"Keep calm and get ready for tomorrow (tetap tenang dan bersiap untuk laga selanjutnya,-red)," tulis ofisial Persija Jakarta.

Sembari menggulung baju, Thomas Doll juga memperlihatkan tato di lengan kiri dan kanannya.

The Jakmania merasa terkesima dengan aura yang dipancarkan Thomas Doll setelah eks juru taktik Borussia Dortmund tersebut memamerkan tatonya.