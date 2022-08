Kolaborasi Telkom Indonesia dan CJ ENM, Saksikan Konser Kpop Internasional KCON 2022 LA di UseeTV Go

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui salah satu produk aplikasi digitalnya, UseeTV GO akan menayangkan konser KCON 2022 LA Live dari Los Angeles, Amerika Serikat

BANJARMASINPOST.CO.ID – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui salah satu produk aplikasi digitalnya, UseeTV GO akan menayangkan konser KCON 2022 LA Live dari Los Angeles, Amerika Serikat.

Perhelatan akbar musik K-pop tahunan tersebut disiarkan secara eksklusif di Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2022 mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

KCON merupakan Festival K-Culture No.1 Dunia yang diadakan oleh perusahaan hiburan terkemuka CJ ENM dan telah mendorong penyebaran K-pop maupun K-culture di seluruh dunia sejak 2012.

Tahun ini, KCON 2022 LA akan diadakan di Los Angeles Convention Center dan Crypto.com Arena dari 19 Agustus hingga 21 Agustus waktu LA, atau 20 hingga 22 Agustus waktu Indonesia.

Pada 21-22 Agustus waktu Indonesia, UseeTV GO akan menampilkan penampilan dari line up artis bertabur bintang antara lain ATEEZ, CRAVITY, ENHYPEN, INI, ITZY, JO1, Kep1er, LIGHTSUM, LOONA, NCT DREAM, NMIXX, P1Harmony, STAYC, Stray Kids, THE BOYZ, TO1, dan WJSN.

Executive General Manager Divisi TV Video Telkom Indonesia, Dedi Suherman mengatakan, Telkom berkomitmen untuk terus menyajikan berbagai tayangan dan konten menarik, menghibur, dan bergengsi bagi para pelanggannya.

" Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik kerja sama dengan CJ ENM dalam menayangkan KCON 2022 LA secara langsung dari Los Angeles. Semoga hal ini menambah konten tayangan menarik yang berkualitas bagi pelanggan setia,” ungkap Dedi Suherman.

Menurutnya, E-tiket KCON 2022 LA dapat dibeli dengan harga presale sampai tanggal 20 Agustus dengan harga Rp 9.000/tiket. Adapun tiket seharga normal Rp15.000 bisa didapatkan pada hari konser berlangsung.

Harga tiket sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan berlaku untuk dua hari pertunjukan konser.

Tiketnya sendiri bisa dibeli melalui www.tiketapasaja.com.

Sementara itu, bagi para pelanggan IndiHome akan memiliki keuntungan spesial untuk menyaksikan KCON LA 2022 secara gratis, di mana pelanggan akan menerima kode voucher yang dikirimkan melalui email yang terdaftar di IndiHome.

Selanjutnya pelanggan cukup menukarkan (redeem) kode voucher tersebut mulai 14 Agustus 2022 di aplikasi UseeTV GO atau website www.useetv.com.

Pelanggan dapat mengunduh aplikasi UseeTV GO melalui Play Store bagi pengguna perangkat smartphone maupun Smart TV berbasis Android serta Apps Store bagi pelanggan yang menggunakan perangkat berbasis iOS.

Untuk info lebih lanjut, dapat mengakses melalui website https://www.useetv.com/. (AOL)