Siaran Langsung Inews TV! PSM vs Kuala Lumpur City di Final AFC Cup 2022 Zona ASEAN, Laga Puncak

PSM Makassar memastikan diri lolos ke final AFC Cup 2022 zona ASEAN usai mengalahkan klub Malaysia, Kedah Darul Aman, Selasa (9/8/2022). Siaran Langsung INews TV laga PSM Makassar vs Kuala Lumpur City di final AFC Cup 2022 Zona ASEAN, Rabu (23/8/2022).

Selain bisa disaksikan di Inew TV, Live Streaming PSM vs Kuala Lumpur City juga ada dan bisa disaksikan via Live Streaming gratis via Live Streaming RCTI+.

Duel PSM Makassar vs Kuala Lumpur City di final AFC Cup 2022 Zona ASEAN berlangsung di Stadion KLFA, Malaysia jam tayang pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming PSM vs Kuala Lumpur City bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bagi PSM Makassar dan Kuala Lumpur City, final AFC Cup 2022 Zona ASEAN menjadi kali pertama untuk kedua tim.

Bahkan, mereka adalah tim Indonesia dan Malaysia pertama yang melaju ke laga puncak, sejak kompetisi tersebut menggunakan format zona.

Dikutip dari situs web resmi AFC, sejak format zona digunakan mulai tahun 2017, final Zona ASEAN selalu didominasi oleh tim-tim dari Filipina, Vietnam, dan Singapura.

Sementara klub Malaysia dan Indonesia belum pernah ada yang mencapainya.

Kendati begitu, sejumlah tim asal Malaysia memiliki prestasi yang cukup bagus, salah satunya adalah Johor Darul Ta'zim yang menjadi juara di tahun 2015.

Sementara tim Indonesia dengan prestasi terbaik adalah Persipura Jayapura yang mencapai babak semifinal AFC Cup 2014.