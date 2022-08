Suzuki Kenalkan Baleno dan S-Presso di Kalsel, Simak Harga Promo di Sesi Peluncuran

keterangan: Seorang model berfoto di mobil varian baru dari Suzuki, S-Presso di Duta Mall Banjarmasin, Rabu (17/8/2022) siang.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak tanggung tanggung, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan dua mobil sekaligus di Kalsel yaitu Baleno dan S-Presso.

Acara pengenalan mobil baru dari suzuki ini dilakukan di Duta Mall Banjarmasin dalam pameran selama 17 hingga 21 Agustus.

Branch Manager Area Banjarmasin PT Mitra Megah Profitamas, Muhammad Ary Saputra, Rabu (17/8/2022) menjelaskan dua unit mobil baru daru susuki ini untuk melengkapi kebutuhan konsumen dikelasnya.

"Kalau yang ingin kelas City Car namun harga LCGC di harga seratus jutaan ini ada S-Presso, jika ingin yang kelas di atasnya ada yng jenis hatchback yakni ada Baleno," kata dia.

Selama program peluncuran di Duta Mall ini ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan konsumen. Yakni harga ada harga khusus, dan juga ada undian bagi yang membuat deal pembelian selama pameran di duta Mall tersebut.

"Ada undian test drive dan harga khusus ada harga peluncuran yang tidak jauh dari harga yang diluncurkan di Jakarta," kata dia.

Dijelaskan dia lebih jauh, untuk S-Presso tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) dan AGS (Auto Gear Shift) serta 6 pilihan warna, yaitu Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Starry Blue, White, Granite Grey Metallic, dan Silky Silver Metallic.

Adapun Harga On The Road S-Presso untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya bulan Agustus 2022 adalah

S-Presso (MT) , Rp 160.000.000, S-Presso (AGS), Rp 171.000.000

"Untuk masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya yang penasaran dengan tampilan Baleno dan S-Presso, dapat mengunjungi booth Suzuki di Duta Mall Banjarmasin pada tanggal 17 – 21 Agustus 2022 . Selain itu, untuk merasakan langsung sensasi mengendarai Baleno dan S-Presso, pengunjung juga bisa melakukan test drive selama 17-21 Agustus 2022, " jelasnya.

Adapun untuk Baleno, hadir dalam pilihan transmisi manual (MT) dan otomatis (AT).

Dengan menawarkan 7 pilihan warna, yaitu Luxe Beige, Celestial Blue, Splendid Silver, Opulent Red, Grandeur Grey, Arctic White, dan Pearl Midnight Black.

Adapun harga On The Road Baleno untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya bulan Agustus 2022, yakni

Baleno (MT), Rp 271.000.000, sedangkan Baleno (AT) Rp 281.900.000. (Banjarmasinpost.co.id /Nurholis Huda)