Jadwal Jam Tayang Bola Liga Inggris Live TV SCTV, MU vs Liverpool & Lawan Arsenal, City, Chelsea dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan tiga yang tayang di SCTV, O Channel & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Liga Inggris pekan 3 ini mulai berlangsung 20-23 Agustus 2022, dimana tajuk utama mempertemukan Manchester United vs Liverpool.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi pertandingan Liga Inggris pekan 3 mana yang tayang di SCTV & O Channel, apalah Man United vs Liverpool, Bournemouth vs Arsenal, Newcastle vs Man City dan lainnya.

Seperti diketahui, setiap pekannya SCTV dan O Channel masing-masing akan menyiarkan langsung dua pertandingan Liga Inggris.

Sementara itu seluruh pertandingan Liga Inggris bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pada pekan tiga ini, selain laga Manchester United vs Liverpool, juga diwarnai pertandingan dua penguasa klasemen Liga Inggris saat ini, Manchester City dan Arsenal yang bakal bertandang ke markas lawan.

Kedua tim tersebut sedang berada di atas angin seusai mampu meraih dua kemenangan dari dua laga awal Liga Inggris.

Sedangkan Tottenham Hotspur bakal melakoni laga kandang setelah sukses memetik satu angka di kandang Chelsea.

Lalu partai yang paling ditunggu, Manchester United vs Liverpool bakal mencari kemenangan perdana mereka di Liga Inggris.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan Ketiga: