Wajah Ponakan Baru Syahrini Terekam Usai Aisyahrani Lahirkan Anak Ketiga, Colek Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagian Aisyahrani dan Jeffry Geovani yang baru saja menyambut kelahiran anak ke-3 tentu saja turut dirasakan oleh Penyanyi Syahrini dan Reino Barack.

Walau masih berada di Jepang, Incess dan sang suami turut bersuka cita akan kehadiran anggota keluarga barunya tersebut.

Bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-77, Aisyahrani membagikan kabar bahagian perihal kelahiran anak ke-3nya yang berjenis kelamin perempuan.

Meski tak bisa mendampingi sang adik melewati masa persalinan, lewat unggahan story di akun instagram pribadinya, Rabu (17/8/2022) Syahrini tak hentinya mengungkapkan rasa bahagia.

Wanita berusia 40 tahun tersebut bahkan dengan bangganya menunjukan paras cantik putri Aisyahrani yang dipanggil dengan sebutan Baby RM.

“Welcome to the world Baby RM sayang, can’t wait to see you baby Masha Allah Tabarakallah cantiknya,” tulis Incess.

Dalam unggahan sang tante, tampak Baby RM memiliki paras menggemaskan dengan kulit putih serta rambut yang cukup tebal.

Bahkan kehadiran keponakan barunya itu membuat Incess tak sabar untuk segera pulang dan berharap bisa menggendong Baby RM.

“Syantieknyaaaaa Baby RM Masha Allah Onty Incess gak sabar mau gendong mau ketemu,” tambah Incess lagi.

Diungkap Incess Baby RM lahir bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Pada 17 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB.

