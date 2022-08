Cewek Rusia Ini Ngaku Siap Terima Lamaran Vicky Prasetyo, Alena Buka Kelakuan Asli Sang Gladiator

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Vicky Prasetyo kembali menjadi sorotan lantaran dikabarkan memiliki kekasih baru seorang cewek bule asal Rusia bernama Alena Kartaeva.

Aktris Celine Evangelista bertemu dengan cewek Rusia tersebut saat bule itu menjadi bintang tamu YouTube Dapur Bincang Online.

Sebelumnya, Vicky Prasetyo sendiri baru bercerai dari Kalina Oktarany.

Lantas siapakah sosok Alena sebenarnya?

Baca juga: Insiden Baim Wong Kena Marah Penjual Kopi Keliling Terekam, Ayah Kiano: Aduh Gua Dimarahin

Baca juga: Sindiran Maia Estianty Perihal Kotoran Hati, Istri Irwan Mussry Pamer Momen Kala Liburan di Amerika

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari video youtube Dapur Bincang Online, Jumat (19/8/2022), Alena telah mengenal Vicky Prasetyo selama 3 bulan.

Kini, Alena tinggal di daerah Bekasi berdekatan dengan rumah Vicky Prasetyo.

"So what is your relationship with Vicky Prasetyo?, " tanya Celine Evangelista.

Dari pengakuan Alena, Vicky Prasetyo mengaku jatuh cinta kepadanya.

"He falling in love with me, " jawab Alena.

Sementara itu, Alena juga terkadang merasakan hal yang sama seperti Vicky Prasetyo.