Alasan Mau Dinikahi Vicky Prasetyo Gantikan Kalina, Alena si Cewek Bule Rusia: Gampang Buat Cerai

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah bercerai dengan Kalina Ocktaranny, artis Vicky Prasetyo kini terpincut dengan cewek bule Rusia yakni Alena Kartaeva.

Bahkan, Alena mengaku siap menikah dengan Vicky Prasetyo kapan saja.

Namun, ada alasan yang tak terduga yang membuat Alena mau menikah dengan Vicky Prasetyo itu.

Awalnya, aktris Celine Evangelista bertemu dengan cewek Rusia tersebut saat bule itu menjadi bintang tamu YouTube Dapur Bincang Online yang dikutip Banjarmasinpost.co.id, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Tabir Susuk Dewi Perssik Terkuak Seusai Cerai dari Angga Wijaya, Depe: Bukan dari Dukun

Baca juga: Penyakit Ini Bikin Kulit Wajah Maia Estianty Tak Mulus Lagi, Istri Irwan Mussry: Tak Bisa Sembuh

Alena mengaku telah mengenal Vicky Prasetyo selama 3 bulan.

Kini, Alena tinggal di daerah Bekasi berdekatan dengan rumah Vicky Prasetyo.

"So what is your relationship with Vicky Prasetyo? (jadi apa hubunganmu dengan Vicky Prasetyo), " tanya Celine Evangelista.

Dari pengakuan Alena, Vicky Prasetyo mengaku jatuh cinta kepadanya.

"He falling in love with me (dia jatuh cinta padaku), " jawab Alena.

Sementara itu, Alena juga terkadang merasakan hal yang sama seperti Vicky Prasetyo.

Baca juga: Setahun Nikahi Rizky Billar, Lesti Kejora Posting Foto yang Tuai Komentar Rossa Hingga Shandy