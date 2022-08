Kondisi Terkini Carlos Fortes, Harus Menepi 2-3 Pertandingan PSIS Semarang di Liga 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Update kondisi terkini Striker PSIS Semarang, Carlos Fortes terungkap. Dipastikan absen di laga Liga 1 kontra Persebaya Surabaya (23/8/2022) Dewa United (29/8/2022) , dan Persis Solo (3/9/2022).

Saat mengalahkan Persik Kediri, keberadaan Carlos Fortes di lapangan saat PSIS Semarang berlaga tak terlihat.

Kabar yang beredar, Carlos Fortes harus menepi hingga 2 pekan ke depan.

"Sabar guys lebih baik menunggu 2 minggu lagi dan kembali 100 persen daripada kembali sekarang dan cedera kembali!" kata Carlos Fortes saat memberikan komentar di akun PSIS Semarang.

Dirinya pun mengajak agar para suporter memberikan dukungan untuk kemenangan PSIS Semarang.

"Ayo dukung tim dan menangkan (emoticon love biru) thanks for the support," katanya lagi.

Dengan demikian kemungkinan striker PSIS Semarang itu absen dalam 2 sampai 3 laga ke depannya.

Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexandre mengucap syukur atas kemenangan yang ditorehkan anak asuhannya.

Satu hal cukup mengejutkan adalah PSIS kali ini kembali tampil tanpa sang striker andalan, Carlos Fortes.

Bahkan Fortes kembali tak masuk ke daftar susunan pemain PSIS di laga lawan Persik.