Napak Tilas Syahrini Usai Dinikahi Reino Barack Selama 3 Tahun, Incess Ungkit Kembali Masa Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah menikah lebih dari 3 tahun, Syahrini kembali ungkit masa lalu bersama Reino Barack.

Kakak dari Aisyahrani tersebut kembali mengenang perjalanannya dengan sang suami saat baru menjadi pasangan suami istri.

Pernikahan Syahrini dan Reino Barack memang tak hentinya mencuri perhatian lantaran keromantisan yang selalu ditunjukan oleh keduanya.

Meski belum dianugerahi momongan, Incess dan sang suami tak pernah sekalipun diterpa isu miring.

Baca juga: Sindiran Keras Kondisi Tubuh baby Moana Anak Ria Ricis dan Teuku Ryan, Ini Tuh Normal Ntar Juga Gede

Baca juga: Pengakuan Inez Gonzales Tak Ada Urusan dengan Zaskia Gotik, Ini Satu Permintaan ke Sirajuddin Mahmud

Justru sebaliknya, keduanya makin terlihat kompak dan mesra dalam berbagai kesempatan.

Seperti yang tampak kala Incess dan Reino Barack kembali napak tilas perjalanan rumah tangga mereka yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun.

Lewat akun instagram miliknya, Minggu (21/8/2022) Incess dan Reino Barack yang sedang berada di Jepang terlihat kembali mengunjungi lokasi yang pernah didatangi mereka sesaat setelah menikah.

Mengenakan pakaian serasi bernuansa putih, tampak Reino Barack merangkul mesra Syahrini di kursi yang juga pernah mereka duduki 3 tahun silam.

“Photo spot flashback when we got married in Tokyo 3 years ago,” ucap Incess.

Dari beberapa foto yang dibagikan, tampak kemewahan serta kemegahan lokasi yang dikunjungi oleh Syahrini dan Reino Barack.

Baca juga: Kondisi Hubungan Ferry Irawan dan Ayah Venna Melinda Terekam Kala Ultah Mertua, Soroti Keberadaan

Baca juga: Datangi Ultah Rafathar Tanpa Celine Evangelista, Cewek Partner Marshel Widianto Disentil Raffi Ahmad