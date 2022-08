2,45 juta Tiket Piala Dunia 2022 Qatar Sudah Terjual, Terbanyak laga Brasil dan Portugal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dengan kurang dari 100 hari tersisa hingga dimulainya Piala Dunia 2022 FIFA di Qatar, total 2,45 juta tiket kini telah terjual.

Ini diumumkan oleh FIFA dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Piala Dunia FIFA pertama yang diadakan di Timur Tengah dan dunia Arab akan dimulai pada 20 November, menyatukan para penggemar dari kawasan dan seluruh dunia.

Semua dalam suasana yang kompak dan modern, dengan Qatar, AS, Inggris, Arab Saudi, Meksiko, UEA, Prancis, Argentina, Brasil, dan Jerman memimpin peringkat penjualan tiket berdasarkan negara tempat tinggal.

Baca juga: Ghana dan Tunisia Jadi Tim Pemanasan Brasil Jelang Piala Dunia 2022, Cek Predator Lini Depan Samba

Baca juga: Inilah 4 Laga Akbar Piala Dunia 2022, Libatkan Spanyol, Portugal, Jerman, Prancis dan Belanda

Baca juga: Lima Striker Muda Terbaik Bakal Debut di Piala Dunia 2022 di Qatar, Ada Liverpool dan Rival AC Milan

Dalam periode penjualan terakhir saja, yang berlangsung dari 5 Juli hingga 16 Agustus ketika para penggemar dapat membeli tiket berdasarkan siapa datang lebih dulu, dilayani lebih dulu melalui FIFA.com/tickets, total 520.532 tiket terjual.

Jumlah tiket terbanyak yang dialokasikan adalah untuk pertandingan penyisihan grup seperti Kamerun vs timnas Brasil, timnas Brasil vs Serbia, timnas Portugal vs Uruguay, Kosta Rika vs Jerman, dan Australia vs Denmark.

Penggemar yang tinggal di Qatar, Arab Saudi, AS, Meksiko, UEA, Inggris, Argentina, Brasil, Wales, dan Australia memimpin - dan antrian digital - dengan mengamankan jumlah tiket terbesar, menurut FIFA.

Fans yang sekarang memegang konfirmasi untuk satu atau lebih pertandingan di akun tiket FIFA mereka didorong untuk mulai merencanakan perjalanan mereka sesegera mungkin dengan memesan akomodasi mereka.

Jika tinggal di luar Qatar, dan dengan mengajukan Hayya mereka (ID Fan untuk turnamen ) melalui qatar2022.qa atau aplikasi Hayya to Qatar 2022 (tersedia di iOS dan Android).

Aplikasi Hayya yang disetujui, di samping tiket pertandingan yang valid, akan memberikan akses penonton ke stadion, memberikan akses masuk ke Qatar untuk penggemar internasional, dan menawarkan transportasi umum gratis pada hari pertandingan, bersama dengan sejumlah manfaat lainnya.