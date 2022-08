Cuitan Dimas Ahmad Kala Sensen dan Keluarga Diberangkatkan Umroh Oleh Raffi Ahmad, Tulis Doa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sama - sama bekerja di bawah naungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Dimas Ahmad terlihat bereaksi kala Sensen diberangkatkan umroh oleh ayah Rafathar dan Rayyanza tersebut.

Perubahan nasib yang dialami Dimas Ahmad kini tentunya tak bisa dilepaskan dari peran Raffi Ahmad yang secara seketika menaikan popularitas pemilik nama asli Dimas Ramadhan tersebut.

Dinilai memiliki paras mirip dengan Raffi selagi muda, Dimas langsung diajak bergabung dengan RANS Entertainment yang menjadi pintu gerbang sumber rezeki.

Kesuksesan Dimas tak hanya dirasakan oleh pria berusia 21 tahun tersebut melainkan juga seluruh anggota keluarga.

Diketahui sebelum menjadi anak buah Raffi dan Gigi, Dimas bekerja membantu orangtuanya berjualan bakso ikan keliling.

Dalam waktu singkat, kondisi perekonomian Dimas berubah seketika hingga bisa membuka ruko dan membeli mobil baru untuk keluarganya.

Tak hanya Dimas, kebaikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga turut dirasakan oleh Sensen yang sudah beberapa tahun belakangan menjadi asisten kakak Syahnaz Sadiqah tersebut.

Selain memiliki gaji tinggi, tepat pada Senin (22/8/2022) kemarin Sensen dan keluarga diberi hadiah berupa berangkat umroh oleh Raffi Ahmad.

Setelah sampai di Madinah, lewat akun instagram miliknya Selasa (23/8/2022) Sensen membagikan potret kebersamaan dengan kedua orangtua di depan Masjid Nabawi.

"Alhamdulillah yaa Allah hamba ke sini bawa orang yg tersayang.

Smuah berkat my Boss @raffinagita1717 makasih banyak my Boss atas segala nya.

Aku bisa ibadah di sini smuah berkat my bos makasih makasih hanya itu yg bisa aku bilang semoga Allah yg menggantikan amiin.

Makasih buat @fandiegotravel @boby_tince makasih juga buat @riski_rauf udah mau bimbing selama di sini Masya Allah

Makasih ya Allah atas nikmat mu," tulis Sensen.

