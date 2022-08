Gerakan Pendukung Capres Bermunculan di Kalsel, Mantan Dirut Bank Pun Jadi Relawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kurang lebih satu setengah tahun jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sebagai pembuka Pemilu Serentak 2024, sejumlah nama meramaikan bursa calon presiden (Capres). Di antaranya Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Erick Tohir.

Meski belum mendeklarasikan diri secara terbuka, gerakan mendukung mereka terbentuk hingga ke daerah termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). Di antaranya Relawan Jaringan Nasional (Jarnas) Anies Baswedan Kalsel dan Dangsanak Sandi Banua.

Antusias membentuk organisasi relawan capres terlihat dari anggota dan pengurusnya. Jarnas Anie Baswesan Kalsel misalnya diketuai Hermani Abdurrachman, yang merupakan mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel).

Dikonfirmasi BPost, Hermani menyebut Jarnas Anies Baswedan Kalsel dibentuk pada Februari 2022. Ini merupakan satu dari belasan simpul relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta sebagai Capres.

“Ada belasan simpul relawan di Kalsel sebenarnya. Semua memiliki misi dan tujuan yang sama,” katanya, Senin (22/8/2022).

Konsolidasi, menurut Hermani, telah dilakukan termasuk melengkapi jajaran pengurus di tingkat kabupaten kota.Dalam waktu dekat, deklarasi Jarnas Anies Baswedan di Banua Anam juga dilaksanakan.

Sambil mengikuti program-program yang diramu dan dikoordinasikan oleh Jarnas Anies Baswedan Pusat, menurut Hermani, pendekatan kepada masyarakat diawali dari lingkungan keluarga terdekat.

Meski berasal dari kalangan pendidik, Hermani menilai Anies mampu menjalankan tugas politik secara amanah. Terbukti ada 37 rentetan pencapaian riil yang telah dicapai termasuk merealisasikan program pangan murah, pembebasan PBB hingga paling terkini DKI Jakarta sukses menjadi juara dalam ajang tingkat dunia, The 2022 World Summit on the Information Society (WSIS).

Ada pula Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Kalsel yang diketuai Martinus. Saat dikonfirmasi, Senin, Martinus mengatakan pihaknya kerja maraton dalam pembentukan Anies di kabupaten kota, bahkan hingga tingkat RT RW. Targetnya selesai Oktober 2022.

Di Kota Banjarbaru sudah dibentuk Sobat Anies yang diketuai Agus Mulyanto. Agus mengatakan dukungan terhadap Anies Baswedan karena kinerjanya sebagai gubernur DKI Jakarta bagus.

Sedangkan simpatisan Anies Baswedan lain yakni Gebrak Banua. Sekretaris Gebrak Banua, Sulaiman Halim, mengatakan pihaknya akan membentuk pengurus di 13 kabupaten kota. Mereka juga membentuk kepengurusan di Kaltim dan provinsi lain di Kalimantan.

“Jangan kaget juga nanti di setiap kelurahan dan kecamatan di Kalimantan akan ada banyak spanduk Gebrak Banua dan posko relawan untuk edukasi tentang Anies Baswedan,” ujarnya.

Ada pun Koordinator Dangsanak Sandi Banua, Laili Masruri, mengatakan gerakan akar rumput mendukung Sandiaga Uno tumbuh subur. Hal ini terjadi saat Sandiaga sibuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Berkaitan kinerjanya, Laili pun menyebut Sandiaga sebagai Bapak UMKM.

Menurut Laili, tak sedikit anggota Dangsanak Sandi Banua merupakan mantan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga saat menjadi peserta Pilres 2019. (acm/rii/tar)