Wakil Gubernur Kalsel Sebut Penanganan Stunting Perlu Susu Mahal, Cukup Sekali Sehari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Penanganan stunting di Kalimantan Selatan diharapkan mendapatkan dana yang lebih besar dari CSR perusahaan.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalsel, Muhidin Selasa (23/8/2022) mengatakan penanganan stunting tak bisa maksimal jika tanpa dukungan anggaran yang besar.

"Saya sudah melakukan survei jika pemuda-pemuda yang kini tubuhnya tinggi ternyata semasa kecilnya minum susu yang cukup mahal, misalnya Pediasure dan Morinaga," katanya.

Karenanya anak yang rentan stunting di Kalimantan Selatan katanya nantinya diusahakan mendapatkan bantuan susu golongan mahal tersebut.

"Tapi nanti bentuknya saset, jadi diminum cukup satu kali sehari," ujarnya.

Baca juga: Ditapung Tawar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Armada Baru Damkar Resmi Beroperasi

Baca juga: Penerapan Keadilan Restoratif, Pria Desa Mandiangin Lukai Polisi Batal Jalani Penuntutan

Meski begitu tambahnya anak juga tetap harus mendapatkan asupan nutrisi dari makanannya selain dari susu.

Kebijakan terbaru kata wakil Gubernur Kalsel ini adalah bantuan CSR perusahaan untuk penanganan stunting juga akan satu pintu ke Pemprov Kalsel, tidak lagi ke kabupaten kota.

"Karena ada daerah yang tidak memilki perusahaan besar, kan kasian, jadi bantuan untuk penanganan stunting akan dikumpulkan satu pintu di Pemprov Kalsel dan dari Pemprov nantinya akan disebarkan ke seluruh kabupaten kota," paparnya.

Terhimpun bantuan susu formula yang ada di posyandu di Banjarbaru kini adalah Morinaga Chil Go. Susu ini berdasarkan harga di situs belanja online Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu per 300 gram untuk anak di atas satu tahun. Susu ini juga kategori susu Morinaga yang lebih murah dibandingkan platinum dan gold yang harga per 400 gram mulai dari Rp 82 ribu.

Sementara untuk harga susu Pediasure berdasarkan data situs belanja online Rp 110 ribu hingga Rp 130 ribu per 400 gram.