Live SCTV! Link Live Streaming Southampton vs Man United Liga Inggris di TV Online, Casemiro Debut

Live Streaming Southampton vs Man United di Liga Inggris, via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Southampton vs Man United di Liga Inggris, via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Inggris 2022-2023 antara Southampton vs Manchester United Sabtu (27/8/2022) jam tayang pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming via Live Streaming TV Online Vidio telah disiapkan setelah artikel ini.

Duel laga dipekan ke 4 ini di Stadion St Mary's.

Liga Premier kembali beraksi dengan putaran pertandingan lain akhir pekan ini saat Southampton berhadapan dengan tim Manchester United asuhan Erik ten Hag.

Southampton saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Inggris dan cukup konsisten sejauh musim ini.

The Saints mengalahkan Leicester City dengan kemenangan 2-1 di pertandingan liga mereka sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil yang sama akhir pekan ini.

Manchester United, di sisi lain, berada di tempat ke-14 di tabel liga saat ini dan sebagian besar gagal memenuhi harapan sejauh ini.

Setan Merah mengejutkan Liverpool dengan kemenangan 2-1 pekan lalu dan akan percaya diri jelang pertandingan ini.

Manchester United menemukan kaki mereka melawan Liverpool minggu lalu dan akan mengambil banyak hati dari kinerja mereka.