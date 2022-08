Biaya Keberangkatan Naik, Kaltrabu Tetap Bisa Berangkatkan Ratusan Jemaah Umrah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dibukanya umrah tahun ini disambut antusias masyarakat terutama di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk ber umrah ke Tanah Suci.

Salah satu travel terkemuka di Kalsel yaitu Kaltrabu Indah pun turut memberangkatkan ratusan jemaahnya pada umrah perdana ini.

Diungkapkan Hj Marwiyah Zumry Komisaris PT Kaltrabu Indah, meski semua biaya mengalami kenaikan terutama kenaikan tiket pesawat, namun antusias masyarakat untuk ber umrah sangat tinggi.

"Alhamdulilah untuk keberangkatan perdana yang dibagi tiga keberangkatan kami bisa memberangkatkan ratusan jemaah," ucapnya disela manasik umrah Kaltrabu di Galaxy Hotel, Sabtu (27/08/2022).

Baca juga: Warga Kabupaten Barito Kuala Ini Tiga Kali Umrah dari Hasil Meraih Berbagai Prestasi

Baca juga: Memiliki Keutamaan Seperti Menunaikan Haji dan Umrah, Simak Waktu Pengerjaan Shalat Isyraq

Keberangkatan jemaah Kaltrabu dimulai tanggal 31 Agustus 2022 dengan 49 jemaah, dilanjut tanggal 2 September sebanyak 45 jemaah dan 8 September sebanyak 139 jemaah.

"Kami masih membuka untuk keberangkatan tanggal 12, 19 dan 28 September 2022 hingga keberangkatan Oktober 2022," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, M Arifudin manajer operasional Kaltrabu Indah juga menambahkan, selain umrah reguler Kaltrabu juga menawarkan umrah plus wisata muslim yaitu umrah plus Turki dan umrah plus Aqso.

Sementara itu, pada manasik umrah yang dibimbing oleh ustadz H Uria Hasnan LC MA berharap perjalanan ibadah umrah' title='jemaah umrah'>jemaah umrah Kaltrabu berjalan lancar dan bisa menjalankan ibadah sesuai apa yang disampaikan saat manasik.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)