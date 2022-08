Jadwal Bola Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari ini, Bali United vs Persik & PSS vs Persebaya

Pada hari ini, Sabtu (27/8/2022) siaran langsung bola Liga 1 2022 pekan 7 di Indosiar ada menyajikan Bali United vs Persik Kediri dan PSS vs Persebaya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal jam tayang pekan 5 Liga 1 2022 pekan 7 yang tayang di TV lokal Indosiar, O Channel dan Live Streaming TV Online Vidio.com mulai hari ini, Sabtu (27/8/2022).

Jadwal siaran langsung bola pekan 7 Liga 1 2022 di Indosiar akan diwarnai oleh sejumlah pertandingan menarik seperti PSS vs Persebaya, Arema vs Persija, PSM vs Persib Bandung dll.

Sedangkan satu laga lagi, Madura United vs Persikabo tidak tayang di Indosiar, namun bisa ditonton lewat Live Streaming Vidio.com gratis.

* PSS vs Persebaya

Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro berharap pemainnya miliki motivasi ekstra saat jamu Persebaya Surabaya, Sabtu (27/8/2022) besok sore di Stadion Maguwoharjo, Sleman, laga pekan ketujuh Liga 1 2022.

Apalagi, saat bermain di kandang, PSS Sleman dihantui catatan kurang baik, tiga laga kandang, dua laga menelan kekalahan, satu laga dimenangkan.

"Kami masih ada bayang-bayang (hasil buruk) pertandingan home, mudah-mudahan untuk pertandingan besok pemain bisa tampil fress enak dan enjoy. Kemarin sudah kami evaluasi bagaimana kami bermain dengan Persib, kemudian kami evaluasi kami ciptakan di Persik, itu pembedanya," ungkap Seto Nurdiantoro, Jumat (26/8/2022) dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Surya.

Namun Seto memastikan bahwa tim dalam kondisi baik. Situasi ini menjadi modal penting hadapi Persebaya.

"Latihan terakhir kemarin saya lihat pemain antusias, ini cukup bagus, artinya untuk pertandingan besok harapannya pemain punya motivasi yang tinggi memenangkan pertandingan," tambahnya.