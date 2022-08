Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Hari ini Ada Arsenal, Soton v MU — City v Palace Streaming

Twitter Fabrizio Romano

Pemain baru Manchester United Casemiro. Berikut ini adalah jadwal jam siaran bola Liga Inggris pekan empat yang tayang lewat siaran langsung TV lokal SCTV & Live Streaming TV Online Vidio.com berlangsung mulai malam hari ini, Sabtu (27/8) 2022) dimana ada laga Southampton vs Man United, Arsenal vs Fulham, Man City vs Crystal Palace, Liverpool vs Bournemouth dan Chelsea vs Leicester City, simak selengkapnya serta jam tayangnya