Permudah Transaksi Lifestyle di Livin’, Bank Mandiri Luncurkan Fitur Livin’ Sukha

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perkembangan sistem pembayaran yang seirama dengan akselerasi perbankan digital, telah mendorong Bank Mandiri untuk menghadirkan solusi layanan finansial terlengkap bagi nasabah.

Sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjadi mitra finansial utama, Bank Mandiri telah menyempurnakan Super App Livin’ by Mandiri dengan meluncurkan fitur Livin’ Sukha.

Melalui konsep one stop solution for all your lifestyle, Livin’ Sukha memungkinkan nasabah untuk memenuhi keperluan bertransaksi dalam satu aplikasi.

Sekarang, nasabah pengguna Livin’ by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher gim, pengajuan kredit dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi.

Senior Vice President Bank Mandiri Region IX/Kalimantan, Jan Winston Tambunan, menjelaskan, fitur ini kian

melengkapi Livin’ by Mandiri.

Baca juga: Mitra Ojol di Martapura Berharap Kenaikan Tarif akan Diiringi dengan Promo untuk Pelanggan

Baca juga: Deretan Warung Makan Paliat Kini Ada di Pusat Kuliner Mabuun Kabupaten Tabalong

Tidak hanya menyajikan layanan perbankan yang lengkap, lanjutnya, namun juga menjangkau berbagai keperluan gaya hidup nasabah secara digital.

“Sejak awal, kenyamanan nasabah dalam bertransaksi telah menjadi prioritas utama Bank Mandiri. Kini, akselerasi digital Livin’ by Mandiri telah berhasil menghimpun seluruh solusi transaksi finansial hingga gaya hidup (lifestyle) dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman” ujar Jan di Duta Mall Banjarmasin pada kegiatan booth Livin Sukha, Sabtu (27/8/2022) malam.

Saat ini, fitur Livin Sukha telah berkolaborasi dengan lebih dari 10 mitra dengan beragam produk dan layanan yang dapat diakses dan dinikmati nasabah secara praktis.

Lebih lanjut, Jan mengatakan ke depan pihaknya akan terus mendorong kerjasama dengan berbagai mitra pilihan, sebagai bentuk perluasan bisnis Bank Mandiri ke dalam ekosistem digital

“Livin’ Sukha telah menjadikan satu aplikasi segalanya easy, dimana nasabah dapat melakukan transaksi dengan berbagai mitra terpilih menggunakan Livin’ by Mandiri tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain,” terang Jan.

Baca juga: Empat Kapal Cari Korban dari KM Teman Niaga yang Tenggelam, Posko Didirikan di Kabupaten Tanbu

Baca juga: PT WIKA Beton Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi Dicari Berikut Syaratnya