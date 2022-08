Puncak Acara Penyambutan Mahasiswa Baru FEB ULM Banjarmasin, Ada Acara Pentas Seni

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyambutan mahasiswa baru Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) jurusan akuntansi angkatan 2022 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi ULM di gelar hari ini, Minggu (28/8/2022) dan acara puncak pada tanggal 4 September bulan depan.

Acara penyambutan mahasiswa baru jurusan akuntansi dengan tajuk “Welcoming to Accounting Society 2022, Bringing Back the Spirit and Solidarity in the New Era of Accounting Society” dilaksanakan di Gedung Balairung Sari, Taman Budaya, Banjarmasin.

Pada agenda hari ini merupakan acara technical meeting (TM). Persiapan untuk mahasiswa baru terkait acara puncak yang digelar pada 4 September nanti.

Ketua Pelaksana Acara, Andi Hermawan, mengatakan TM ini merupakan penjelasan terkait teknis-teknis yang harus dipersiapkan pada acara inti nanti, yakni tanggal 4 September 2022.

“Soalnya pada acara nanti dibagi jadi beberapa kelompok. Tiap kelompok akan mempersembahkan pentas seni, misalnya seperti tari, musik, dan lain-lain,” kata Andi yang merupakan mahasiswa semester 3 ULM tersebut.

Ia menjelaskan, pada TM hari ini, nanti akan dilakukan pembagian berupa kelompok, pembina, dan tugasnya nanti untuk acara puncak di tanggal 4 September.

Total mahasiswa baru yang mendaftar jurusan akuntansi, kata Andi, ada 158 orang. Sedangkan mahasiswa baru yang mengikuti acara ini ada 151 orang.

Tujuan dilaksanakannya acara ini, tutur Andi yaitu untuk mengenalkan mahasiswa baru ke program studi (Prodi) yang dimasukinya, himpunannya dan juga teman-teman angkatannya.

“Soalnya, kalau acara PKKMB kemarin kan acaranya campur tuh tiap jurusan, tiap prodi. Kalau disini kita bisa lebih fokus mengenalkan prodi kita,” tuturnya.

Kemudian dengan dilaksanakannya acara ini, kata Andi, ia berharap bisa membuat mahasiswa baru mengetahui apa saja yang ada di prodi akuntansi, siapa saja teman angkatannya, dan mahasiswa baru mampu menghargai prodi yang ia masuki.

Sedangkan kendala yang dihadapi, kata Andi, lebih terkendala di persiapannya saja.

“Soalnya ini merupakan acara pertama kami sebagai angkatan 2021. Mulai persiapannya itu dari awal bulan Juni,” pungkasnya.

Pada acara puncak nanti, tanggal 4 September 2022, ujar Andi, akan ada talkshow bersama dosen akuntansi, seminar, pentas seni dari peserta, games, dan juga akan ditutup dengan pelepasan lampion.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)