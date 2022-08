Tindakan BCL pada Ariel NOAH dan Ray Prasetya Usai Konser, Postingan Bunga Citra Ramai Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser yang digelar Bunga Citra Lestari alias BCL di Singapura masih jadi perbincangan.

Apalagi, konser ini terkait sejumlah insiden yang melibatkan Ariel NOAH dan Ray Prasetya.

Ariel NOAH dan Ray Prasetya merupakan teman duet BCL kala konser itu.

Kini, BCL memposting sejumloah momen di konser yang bertajuk 'BCLBLOSSOM" itu.

Sejumlah slide foto diunggah BCL, Minggu 28 Agustus 2022.

Namun, dari sejumlah slide foto itu, bagian 5 dan 6 yang jadi perbincangan.

Pada slide kelima, ada potret BCL yang berduet dengan Ariel NOAH.

Kemudian pada slide keenam ada potret dengan Ariel dan Ray Prasetya.

"It’s been a while since I get to tell my story…and I’m so happy to have shared this journey with all of you in # BCLBLOSSOMSingapore concert…it is truly a memorable night for me that I will hold close to my heart.. #bclblossomsingapore," tulis BCL lewat @bclsinclair.

Momen ini langsung menuai banyak tanggapan penggemar.

