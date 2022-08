Harga Emas Hari Ini 29 Agustus 2022, Turun Harga Menjadi Rp 962 Ribu Per Gram

Ilustrasi emas murni. Harga emas antam hari ini Senin 29 Agustus 2022 mengalami penurunan harga menjadi Rp 962 ribu per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas batangan Aneka Tambang hari ini turun Rp 2.000 per gram. Harga terbaru Senin 29 Agustus 2022, Rp 962 ribu per gram.

Sebelumnya Minggu 28 Agustus 2022, harga emas antam sebesar Rp 964 ribu per garam.

Harga turun dirilis dari situs Logam Mulia ini bisa membuat investor melakukan pembelian

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 827.000 per gram. Harga tersebut turun Rp 2.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Minggu (28/8) yang ada di Rp 829.000 per gram.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Senin (29/8) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 531.000

Harga emas 1 gram: Rp 962.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.585.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.115.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.662.000

Harga emas 50 gram: Rp 45.245.000

Harga emas 100 gram: Rp 90.412.000

Harga emas 250 gram: Rp 225.765.000

Harga emas 500 gram: Rp 451.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 902.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Harga jual logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk hari ini Senin 29 Agustus 2022 dipatok Rp 962 ribu per gram. (Tribunnews/Jeprima)

Keuntungan dan Kerugian Investasi Emas

Salah satu ladang investasi favorit banyak orang adalah emas. Investasi emas dianggap paling aman dibandingkan investasi lainnya.

Tak heran, emas disebut investasi kebal krisis. Saat orang ramai-ramai lepas dolar, jual saham, surat utang, maupun reksadana di masa krisis, emas justru diborong atau dibeli.