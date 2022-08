Gelar Teater Kontemporer, Sanggar Seni Demokrat FISIP ULM Bakal Tampilkan Tradisi Ngayau

Sanggar Seni Demokrat FISIP ULM memperkenalkan para talent Ritus Head Hunter, The Story of The Djongkang, di Lecture Theatre FISIP ULM Banjarmasin, Senin (29/8/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tradisi ngayau akan dipertunjukkan melalui teater kontemporer oleh Sanggar Seni Demokrat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), 17 September 2022.

Penampilan yang digelar di Gedung Balairungsari Taman Budaya Provinsi Kalsel itu dikemas dalam kisah “Ritus Head Hunter, The Story of The Djongkang.”

Ngayau merupakan tradisi pemburuan kepala oleh Suku Dayak di pulau Kalimantan.

Suku Iban dan Suku Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat Ngayau.

Namun, sutrada pertunjukkan ini, Alfiandri Yulfa menjelaskan teater nanti tak hanya fokus pada tradisi ngayau.

Tapi, juga lebih menampilkan filosofi alasan kepala yang dijadikan sebagai tumbal dalam budaya tersebut.

“Termasuk, perjanjian Tumbang Anoi yang menjadi rapat akbar untuk mengakhiri tradisi ngayau,” kata pria yang akrab disapa Alfiandri Aceh ini, di Lecture Theatre FISIP ULM Banjarmasin, Senin (29/8/2022).

Di samping itu, pihaknya bertujuan ingin mengenalkan lebih jauh terkait ragam budaya dan suku di Kalimantan.

Ritus Head Hunter, The Story of The Djongkang, dijanjikan bakal menawarkan pementasan yang apik.

Penonton akan dibawa ke pengalaman menyaksikan teater yang sarat akan nilai sejarah, namun tidak lepas dari penampilan seni pertunjukan di atas panggung.